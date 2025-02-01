Роспотребнадзор опечатал второй ресторан "Вилла Паста" в Москве

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований обнаружены во втором ресторане "Вилла Паста", его деятельность временно прекращена, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

"Территориальный отдел (...) провел внеплановую выездную проверку с лабораторным контролем предприятия общественного питания VILLA PASTA ООО "Фортуна", входящего в холдинг "Gourmet Alliance" и расположенного по адресу: Москва, улица Пятницкая, дом 26. (...) Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в телеграм-канале ведомства в субботу.

Отмечается, что с реализации снято 157 кг кулинарной продукции.

В связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, деятельность предприятия временно запрещена, помещения опечатаны, сообщили в ведомстве.

Кроме того, составлены протоколы о временном запрете деятельности и административном правонарушении, материалы направлены в Замоскворецкий районный суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности ООО "Фортуна" на срок до 90 суток.

Накануне управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что ресторан "Вилла Паста" в центре города по адресу улица Большая Дмитровка, дом 32 строение 1 опечатан в связи выявленными многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, изъято 28 кг кулинарной продукции.