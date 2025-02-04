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Вильфанд пообещал москвичам много солнца на этой неделе

Вильфанд пообещал москвичам много солнца на этой неделе
фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Солнечная погода прогнозируется в Москве на этой неделе, температура днем во второй половине недели будет около нулевой отметки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Осадков будет очень мало - сегодня небольшой снег выпадет и все. А дальше погода преимущественно без осадков и много солнца. Это очень симпатичная ситуация, когда ночные температуры отрицательные - ближайшие две ночи минус 3 - минус 5, по области до минус 7, а в последующем уже ночные температуры до минус 9. Дневные температуры, сегодня еще отрицательные, а дальше, в среду, в четверг, в столице минус 1 - плюс 1, а по области до минус 4", - сказал Вильфанд.

В субботу и воскресенье температура днем будет в диапазоне от 0 до минус 5. Такая температура, как уточнил Вильфанд, будет выше нормы. Так, в среду и четверг температура будет выше нормы на 4 градуса, а с пятницы по воскресенье на 2-3 градуса.

"Но все-такие температура будет отрицательная. Солнечная погода, и вот такая мягкая погода, ветра не прогнозируется", - добавил он.

Отсутствие осадков связано с высоким атмосферным давлением, которое будет наблюдаться в Москве на этой неделе. Максимальные значения будут в субботу, когда оно поднимется до рекордно высокого уровня в 775-777 мм ртутного столба.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
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