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Мягкая зима вернется в Москву на следующей неделе

Мягкая зима вернется в Москву на следующей неделе
Фото: Шатохина Наталья/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Москву на следующей неделе вернется мягкая зима, температура днем опустится до минус 3 градусов, со второй половины недели из-за высокого давления будет солнечно, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"О возвращении температуры к норме пока мечтать не приходится. Но о возвращении к мягкой зиме - да. Понижение температуры, которое произойдет, покажется невероятно сильным", - сказал Вильфанд.

Он напомнил, что в четверг температура была выше нормы на 12,4 градуса, что соответствует погоде 9-10 апреля, в пятницу температура в Москве выше нормы на 8-9 градусов, в субботу - на 7-8. В воскресенье, по прогнозам, температура в столичном регионе будет около нулевой отметки, что "все равно намного выше нормы".

Понижение температуры связано с изменением циркуляции, воздушные массы начнут поступать не с юга, а с запада и северо-запада - из Скандинавии и Норвежского моря, однако и этот воздух тоже теплый.

"Уже в понедельник температура ночью будет минус 3 - минус 5, днем - минус 1 - минус 2. И так в течение практически всей недели", - добавил Вильфанд.

В отдельных районах Московской области температура может опускаться до минус 8 - минус 10 градусов ночью.

Говоря об осадках, научный руководитель Гидрометцентра отметил, что в понедельник и вторник прогнозируется небольшой снег, "его совсем немного, на лыжи не встанешь, но от одного до 4 сантиметров будет".

Начиная со среды резко вырастет давление, оно будет выше нормы на 20-25 мм ртутного столба. Благодаря повышению давления будет солнечно.

"Солнце появится, и солнечные лучи будут искриться на снегу. Вполне симпатичная погода", - сказал Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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