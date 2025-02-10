В Москве на Сущевке отреставрировали главный дом усадьбы Третьякова

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Москве завершилась реставрация главного дома усадьбы Третьякова по адресу Сущевская улица, дом 14, сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия города.

"Реставрация началась в 2023 году. Специалисты вернули дому его исторический облик: были восстановлены интерьеры 1891-1892 годов, включая потолок вестибюля, барельефы грифонов над главным входом, дубовый щитовой паркет, а также потолочную лепнину и исторические розетки. Вскоре старинный особняк будет готов вновь принимать посетителей", - прокомментировал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В этом здании уже 100 лет расположена библиотека искусств имени А.П. Боголюбова - старейшая из читален Москвы. Библиотека в особняке появилась в 1919 году при Сущевско-Марьинском клубе рабочих. В 1996 году ей присвоили имя А.П. Боголюбова. Часть дома является объектом культурного наследия.

Помимо главного дома усадьбы, работы провели и в той части здания, которая не является объектом культурного наследия. Здесь обновили интерьеры, отремонтировали инженерные системы помещения, фасады и кровлю, а также приспособили здание для маломобильных граждан.

Особняк XIX века построили архитекторы Лев Даль и Адольф Эрихсон. Здесь провел детские годы известный политический деятель начала XX века Сергей Третьяков.