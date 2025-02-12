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Москвич отдал мошенникам деньги и драгоценности на 13,5 млн рублей

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Москве задержали троих мужчин, подозреваемых в мошенничестве сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

По данным полиции, аферисты убедили 23-летнего жителя столицы оформить кредит, "чтобы снизить кредитный потенциал". Молодой человек отдал мошенникам иностранную валюту и полученные от сданных в ломбард украшений.

В общей сложности он передал незнакомцам более 13,5 миллионов рублей.

Трое подозреваемых, по словам представителя главка, были задержаны на территории Московской области - это приезжие в возрасте от 19 до 22 лет. Они подрабатывали криминальными курьерами, забирая у жертв деньги и отправляя их кураторам. Фигуранты заключены под стражу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 статьи 159 УК РФ).

Москва МВД
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