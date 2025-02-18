Морозная погода и снег ожидаются в Москве во вторник

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендуют водителям избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим из-за морозной погоды и снега, который прогнозируется в Москве во вторник.

"В городе ожидается морозная погода, в некоторых районах возможен небольшой кратковременный снег. Одевайтесь теплее", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента во вторник.

По данным дептранса, к вечеру возможны затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД.

В департаменте просят водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.