В Москве в начале марта потеплеет, но будет облачно

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Температура выше нормы на 1-3,5 градуса прогнозируется в Москве в начале марта, повысятся как ночные, так и дневные температуры. Однако в течение недели будет облачно, пройдут осадки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ситуация такова, что в субботу температура будет выше нормы на 1 градус, в воскресенье - на 2 градуса, в понедельник - на 2,5, а вторник, среду, четверг - выше нормы на 3-3,5 градуса. Не такое уж сильное повышение температуры, но погода теплая", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в отличие от прошедшей рабочей недели, в выходные и на следующей неделе в Москве и Подмосковье будет облачная погода, поэтому москвичам "можно попрощаться с такой хорошей, красивой погодой".

Так, в субботу в Москве будет облачно, "но с очень частыми прояснениями". А облака, которые появятся ночью, будут работать как "покрывало", поэтому температура ночью начнет повышаться. В субботу днем в столичном регионе плюс 1 - плюс 3 градуса.

"Такая температура будет характерна до среды включительно - в Москве от 0 до плюс 3, а по области до минус 2. А вот ночью существенно повысится температура. Уже в ночь на воскресенье и на понедельник от минус 2 до минус 7 градусов", - сказал Вильфанд.

Во вторник, среду и четверг повышение температуры продолжится - ночью будет от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем от минус 2 до плюс 3 градусов.

Кроме того, в течение недели будет понижаться атмосферное давление. "В субботу давление еще высокое, примерно на 10 миллиметров ртутного столба выше нормы. В воскресенье оно приблизится к норме, в понедельник будет ниже нормы и, затем, резкое понижение во вторник. С субботы до вторника давление понизится сразу на 20-25 миллиметров ртутного столба", - отметил Вильфанд, уточнив, что во вторник давление будет ниже нормы на 10-15 мм.

Все это приведет к тому, что уже в воскресенье и понедельник прогнозируется небольшой снег, "а во вторник и среду будут уже более заметные осадки".

Однако, "сильных снегопадов и осадков не будет, но они будут заметные".