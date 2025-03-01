Холодная даже для января погода прогнозируется в регионах юга России

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Температура на 5-12 градусов ниже нормы прогнозируется в ближайшие дни в регионах юга европейской части России, ночные температуры в республиках Северного Кавказа будут опускаться до минус 19 градусов, что ниже нормы даже для января, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге - уверенный заток холодных воздушных масс и очень холодная погода. Температура начнет постепенно повышаться, но все равно будет ниже нормы", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, Калмыкии 1 и 2 марта температура будет на 7-10 градусов ниже нормы, минимальные значения будут в диапазоне от минус 15 до минус 20 градусов.

В Краснодарском крае до 3 марта температура будет на 5-10 градусов ниже нормы и минимальные значения в северных районах будут доходить до минус 7 - минус 13 градусов. В дальнейшем температура будет повышаться, но все равно будет на 2-4 градуса ниже нормы. Холодно будет и в Крыму, где температура на 3-4 градуса ниже нормы - ночные температуры также отрицательные, но днем до плюс 5.

В регионах Северного Кавказа с 1 по 3 марта температура будет на 6-12 градусов ниже нормы, минимальные температуры будут в районе минус 10 - минус 16, однако в центральных районах Ставропольского края, Дагестане и Карачаево-Черкесии ночные температуры будут опускаться до минус 19.

"Вот такие морозы. Это вот даже для января было бы холодно, на 4-5 градусов ниже нормы. А тут отклонения на 6-12 градусов", - резюмировал Вильфанд.