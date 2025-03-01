"Трескучие" морозы прогнозируются в регионах Сибири и Дальнего Востока

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Сильное понижение температуры прогнозируется в регионах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни, в отдельных регионах температура будет опускаться до минус 50 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень сильное похолодание и сильное понижение температуры произойдет в Сибири и на Дальнем Востоке. В Сибири, где настоящая зима, будет еще холоднее. В Таймырском, Эвенкийском, Туруханском районах Краснодарского края температура на 8-17 градусов ниже нормы и будет от минус 37 до минус 50", - сказал Вильфанд.

Температура на 10-13 градусов ниже нормы будет "в первую пятидневку марта и на самом юге Сибирского федерального округа - в Иркутской области", минимальные значения будут доходить до минус 36 - минус 40 градусов.

"Пришла, да еще какая, зима и на Дальний Восток", - отметил Вильфанд.

Так, в Бурятии и Забайкалье температуры будут опускаться до минус 35 - минус 41 градуса. В Амурской области температура будет на 9-14 градусов ниже нормы, до минус 33 - минус 40. На Чукотке до минус 38 - минус 40 градусов, в Якутии - до минус 43 - минус 48.

"Даже на самом юге Дальнего Востока, в Хабаровском крае, минус 32 - минус 37, в Еврейской автономной области и в Приморском крае температура на 7-8 градусов ниже нормы, до 23-27 градусов мороза", - сказал Вильфанд.

"Трескучий мороз", - отметил он.

Кроме того, температура ниже нормы будет на Урале, где в Ямало-Ненецком автономном округе сильное понижение температуры, она будет на 6-13 градусов ниже нормы в первые пять дней марта. Минимальные значения будут доходить до минус 31 - минус 38 градусов.