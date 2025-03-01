Поиск

"Трескучие" морозы прогнозируются в регионах Сибири и Дальнего Востока

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Сильное понижение температуры прогнозируется в регионах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни, в отдельных регионах температура будет опускаться до минус 50 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень сильное похолодание и сильное понижение температуры произойдет в Сибири и на Дальнем Востоке. В Сибири, где настоящая зима, будет еще холоднее. В Таймырском, Эвенкийском, Туруханском районах Краснодарского края температура на 8-17 градусов ниже нормы и будет от минус 37 до минус 50", - сказал Вильфанд.

Температура на 10-13 градусов ниже нормы будет "в первую пятидневку марта и на самом юге Сибирского федерального округа - в Иркутской области", минимальные значения будут доходить до минус 36 - минус 40 градусов.

"Пришла, да еще какая, зима и на Дальний Восток", - отметил Вильфанд.

Так, в Бурятии и Забайкалье температуры будут опускаться до минус 35 - минус 41 градуса. В Амурской области температура будет на 9-14 градусов ниже нормы, до минус 33 - минус 40. На Чукотке до минус 38 - минус 40 градусов, в Якутии - до минус 43 - минус 48.

"Даже на самом юге Дальнего Востока, в Хабаровском крае, минус 32 - минус 37, в Еврейской автономной области и в Приморском крае температура на 7-8 градусов ниже нормы, до 23-27 градусов мороза", - сказал Вильфанд.

"Трескучий мороз", - отметил он.

Кроме того, температура ниже нормы будет на Урале, где в Ямало-Ненецком автономном округе сильное понижение температуры, она будет на 6-13 градусов ниже нормы в первые пять дней марта. Минимальные значения будут доходить до минус 31 - минус 38 градусов.

Гидрометцентр Дальний Восток Забайкалье Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 28 февраля

Военный суд снова отправил в СИЗО генерала Попова

Внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки

Внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки
Разлив мазута в Керченском проливе

Водолаз МЧС России погиб во время очистки дна моря от мазута в Анапе

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина будут судить по делу о коррупции

Россия получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом РФ в США

Россия получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом РФ в США

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5927 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });