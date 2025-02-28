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Теплый март прогнозируется в северных регионах европейской части РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Март будет теплее, чем обычно, в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов, в том числе и в Москве, среднемесячная температура ниже нормы прогнозируется в Астраханской области, в Калмыкии, Краснодарском крае и во всем Северо-Кавказском федеральном округе, а также в Магаданской области, на Чукотке и в Камчатском крае.

"На европейской территории России в северной половине температура в марте будет выше нормы. В Северо-Западном федеральном округе и в северной половине Центрального федерального округа – на 1-2 градуса выше нормы, то есть теплый март", - сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Также среднемесячная температура выше нормы будет в Москве.

В Астраханской области, Калмыкии, Краснодарском крае и во всем Северо-Кавказском федеральном округе, как уточнил Вильфанд, температура в марте будет ниже нормы. При этом холодной прогнозируется именно первая декада марта.

На остальной территории европейской части страны температура в марте будет около нормы.

На азиатской части страны среднемесячная температура на большей части территории будет около средних многолетних значений. "И только в Магаданской области, на Чукотке, в Камчатском крае - ниже нормы", - уточнил Вильфанд.

Говоря об осадках, Вильфанд уточнил, что в Мурманской области и Ненецком автономном округе прогнозируется избыток осадков, а на остальной территории европейской части страны количество осадков будет около нормы.

На азиатской части страны - на востоке Уральского федерального округа, преимущественно в Тюменской области, на большей части территории Сибири, а также на Дальнем Востоке (в Приморском крае, на Сахалине, Амурской области) в марте ожидается избыток осадков. В Иркутской области, в Бурятии, на Чукотке и на севере Камчатского края - дефицит осадков. На остальной территории азиатской части страны прогнозируется выпадение осадков около нормы.

Гидрометцентр
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