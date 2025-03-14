В Институте Генплана предложили "оживить" центр Москвы жилыми домами

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Дисбаланс развития центральной части столицы, который наблюдался в последние годы, требует акцента на строительстве жилья, считает директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук.

"Офисная функция в центральной части Москвы в последние годы замещала собой все остальные, поэтому для сохранения баланса здесь должны появиться жители, и районы центра вновь должны стать и жилыми, и, так сказать, "живыми", - сказала она.

По ее словам, Москва не должна идти в тренде других крупных городов, чтобы избежать их ошибок.

"Нам не нужна, например, общественно-деловая зона Милана или парижский Дефанс, где после окончания рабочего дня жизнь буквально просто замирает. При формировании дополнительных точек притяжения мы не ставим задачу "обескровить" центр", - подчеркнула Гук.