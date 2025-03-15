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Новая станция "Достоевская" появится в московском метро

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - На кольцевой линии метро появится новая станция метро - "Достоевская", она обеспечит дополнительную пересадку с Люблинско-Дмитровской линии и сократит путь до комплекса "Олимпийский", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Впервые за последние 70 лет строим на Кольцевой линии новую станцию - "Достоевскую". Работы ведутся в историческом центре Москвы, рядом с действующей веткой", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, станция улучшит транспортное сообщение в Мещанском районе и обеспечит дополнительную пересадку с Люблинско-Дмитровской линии на Кольцевую. Второй вестибюль значительно сократит путь от метро до многофункционального комплекса "Олимпийский".

В столичной мэрии уточнили, что специалисты монтируют специальный комплекс, который проложит ствол будущей вентиляционной камеры и прокладывают правый и левый обходные тоннели: в это время по ним будут ходить составы Кольцевой линии.

В строительстве применяется горный способ - "ручная проходка с использованием средств малой механизации", - для его ускорения увеличивается количество шахтных стволов до семи, хотя обычно используется один-два, объяснил мэр.

Москва Московский метрополитен Сергей Собянин Достоевская Олимпийский
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