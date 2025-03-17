Снег и гололедица ожидаются в Москве в понедельник

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта просит водителей избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим из-за снега и гололедицы, которые прогнозируются в Москве в понедельник.

"В городе пасмурно, ожидается небольшой снег. Возможно образование гололедицы. Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Дептранс рекомендует для поездок использовать городской транспорт.

К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД.