ДТП с несколькими автомобилями произошло на Ленинградском шоссе в Москве

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - На Ленинградском шоссе произошло ДТП с несколькими автомобилями, движение в сторону центра затруднено на 2,6 км, сообщили в департаменте транспорта столицы в понедельник.

"На Ленинградском шоссе в районе д. 16А, стр. 4 произошло ДТП с несколькими автомобилями. Движение в сторону центра затруднено на 2,6 км", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется, добавили в дептрансе.