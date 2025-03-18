Зимние температуры прогнозируются в ближайшие ночи в московском регионе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Зимние ночные температуры прогнозируются в Москве и Подмосковье в ближайшие дни, столбики термометров в отдельных районах будут опускаться до минус 13 градусов, с четверга начнется повышение температуры, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температуры ночные будут вполне зимние. В ночь на вторник в Москве минус 6 - минус 8, по области до минус 11 (...) В среду - минус 4 - минус 6, по области до минус 9, а в пониженных районах до минус 13", - сказал Вильфанд.

Днем во вторник прогнозируется от 0 до плюс 4 градусов, однако в утренние часы сохранятся отрицательные температуры - до минус 6 - минус 7 градусов. Такая температура будет на 1,5 градуса ниже нормы.

В среду днем прогнозируется от плюс 2 до плюс 4 градусов.

"В последующем, начиная с четверга, уже повышение ночной температуры - она будет около нулевой отметки - минус 3 - плюс 2 градуса. А дневные температуры плюс 5 - плюс 10", - добавил Вильфанд, уточнив, что такая температура уже будет на 1-2 градуса выше нормы.