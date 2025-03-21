Движение поездов МЦД-4 изменится на выходных

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU -- График движения поездов на четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) и станциях дальнего пригорода Нижегородского направления изменится 22 и 23 марта в связи с ремонтными работами, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"22 и 23 марта изменится движение поездов на D4 и станциях дальнего пригорода Нижегородского направления. (...) В эти выходные совместим работы сразу на двух участках: от "Фрязево" до "Павловского Посада" продолжим капитальный ремонт пути, а от "Железнодорожной" до "Нижегородской" начнем готовить инфраструктуру к вводу станции "Железнодорожная" после реконструкции", - говорится в телеграм-канале департамента.

На Нижегородском направлении в субботу с начала движения до 8:00 часть поездов дальнего пригорода проследует от/до "Железнодорожной", интервалы движения будут увеличены до 30 минут. Часть поездов "на Апрелевку" проследует "Ольгино", "Кучино", "Салтыковскую", "Никольское", "Кусково" и "Чухлинку" без остановки.

С 8:00 субботы до 8:00 воскресенья поезда "на Апрелевку" не останавливаются на станициях "Кусково" и "Чухлинке". Для поездок с этих станций в центр необходимо проезжать до станции "Новогиреево" и пересаживаться на поезда в обратном направлении. Кром того, изменятся пути отправления поездов.

Помимо этого, с 8:00 субботы до конца выходных часть поездов проследует от/до "Площади трех вокзалов", "Железнодорожной", "Фрязево" и "Храпуново".

На Калужском направлении часть поездов проследует от/до "Лесного Городка", "Солнечной", "Мещерской" и "Площади трех вокзалов". Интервалы движения частично будут увеличены до 20 минут.

На участке от "Курской" до "Марьиной Рощи" в субботу до 8:00 интервалы движения частично будут увеличены до 40 минут, после 8:00 до конца воскресенья - до 15 минут.