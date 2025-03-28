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Что произошло за день: пятница, 28 марта

Землетрясение в Мьянме, разрушение газоизмерительной станции "Суджа", предотвращение теракта в административном здании в Москве, включение комментатора Шмурнова в список иноагентов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области фактически уничтожена в результате удара ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело о теракте.

- Украина в течение суток атаковала инфраструктуру Саратовского НПЗ и филиал ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго", сообщили российские военные.

- Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, обсудили диалог РФ-США, вопросы возобновления "Черноморской инициативы" и договоренность о моратории на удары по объектам энергетики России и Украины.

- ФСБ сообщила о предотвращении теракта в столичном административном здании. Задержан ранее судимый россиянин.

- Иностранные покупатели российского газа до конца второго квартала смогут расплачиваться за поставки через любой банк РФ, а не только Газпромбанк, который в ноябре 2024 года был включен в санкционный список США.

- В Мьянме 144 человека погибли в результате землетрясения, более 700 получили травмы. Эти данные не окончательные. Подземные толчки также ощущались в Бангкоке, там погибли девять человек, из них восемь стали жертвами обрушения строившегося здания.

- Минюст внес в реестр иноагентов спортивного журналиста и комментатора Александра Шмурнова. Также в список попали историк, писатель и правозащитница Ирина Щербакова, новгородский активист Ксения Черепанова и рэпер Артем "Fuze" Бровков, а также интернет-проект "Объектив".

- ФАС направила интернет-провайдерам запросы о наличии барьеров при получении доступа в дома застройщика ПИК. Ранее в марте интернет-провайдер Lovit, работающий в домах ГК "ПИК", стал жертвой мощной DDoS-атаки, из-за чего жильцы остались без связи, а домофоны не работали. Других провайдеров в домах не было.

- Движение временно ограничат в Москве 29 и 30 марта в связи с празднованием Ураза-Байрама. Кроме того, 30 марта станции "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий в течение утренних часов будут работать с 5:45 только на выход и пересадку.

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