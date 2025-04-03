Строительство и реконструкцию семи вокзалов Москвы завершат в ближайшие два года

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Строительство и реконструкцию нескольких московских вокзалов завершат в ближайшие два года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В ближайшие два года вместе с РЖД завершим строительство и реконструкцию семи московских городских вокзалов", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в ближайшие годы планируется завершить работы по строительству и реконструкции на станциях: Петровско-Разумовская МЦД-1 - платформа №1 и конкорс; Курская МЦД-2/МЦД-4 - вторая и третья платформы, тоннель, новый центр управления эксплуатацией, запуск цифровой системы управления; Москва-Сити МЦД-1 - три платформы, северный вестибюль, интеграция южного вестибюля с МЦД-4; Серп и Молот МЦД-2/МЦД-4 - платформы и конкорс, интегрированный с метро; Железнодорожная МЦД-4 - третья и четвёртая платформы, северный вестибюль, транзитная галерея со сходами на платформы; Беговая МЦД-1/МЦД-4 - три платформы и вестибюль, интегрированный с метро; Царицыно МЦД-2 - вестибюль, интегрированный с метро.

Кроме того, будет завершен ремонт здания пассажирского терминала Ленинградского вокзала, завершится модернизация подвижного состава МЦД и начнется обновление поезда Ярославского направления МЖД.