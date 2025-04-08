В Москве вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 откроют в 2025 году

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве строящийся городской вокзал Петровско-Разумовская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) готов примерно на 78%, его откроют до конца года, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В этом году откроем новый городской вокзал Петровско-Разумовская на МЦД-1. Он обеспечит удобную пересадку между первым и третьим диаметрами, двумя линиями метро и наземным транспортом", - написал он в Telegram.

Остановку МЦД-3 в будущем перенесут ближе к метро и МЦД-1, и время пересадки между всеми видами транспорта сократится в несколько раз.

К 2030 году ежедневно вокзалом Петровско-Разумовская МЦД-1 смогут пользоваться до 11 тысяч пассажиров, сообщил Собянин.

Сейчас в здании вокзала устанавливают инженерные системы; ведут отделку помещений; монтируют стеклянный фасад из "мозаики" площадью почти 5 тысяч кв. метров; проводят пусконаладку лифтов и эскалаторов. Все, что может повлиять на движение поездов, выполняют ночью в технологические окна. В апреле сократили их продолжительность с 8 до 4,5 часа, отметил мэр.

Городской вокзал Петровско-Разумовская станет крупнейшим хабом на севере Москвы и улучшит транспортную доступность для жителей Бутырского района, Тимирязевского и Марфина - это почти 200 тысяч человек, добавил Собянин.