В Москве на БКЛ увеличивали интервалы движения из-за инцидента с поездом

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В московском метро интервалы движения на Большой кольцевой линии временно увеличены, сообщили в Департаменте транспорта города. Это сделано для проверки состава.

Десять минут спустя Дептранс сообщил, что движение на БКЛ возвращают в график.

"Движение на Большой кольцевой линии восстановлено и вводится в график. Станция Текстильщики БКЛ открыта для пассажиров и работает в штатном режиме", - сообщили позднее "Интерфаксу" в департаменте.

"Пострадавших нет. Поезд обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла. Причины инцидента выясняет специальная комиссия", - добавили в Дептрансе.

Ранее СМИ сообщили, что сбой на БКЛ произошел из-за задымления на станции Текстильщики. Задымление произошло в подвагонном оборудовании состава. Пассажиров попросили покинуть станцию и воспользоваться альтернативными путями.