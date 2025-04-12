Майская погода будет в Москве на следующей неделе

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - - Температура в Москве на следующей неделе поднимется до плюс 20 градусов, что будет соответствовать значениям второй половины мая, благодаря высокому давлению всю неделю будет малооблачно и солнечно, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понедельник - день тяжелый, но нам он таким не покажется, потому что резко будет повышаться давление - с юга будет перемещаться антициклон, давление с субботы на понедельник повысится на 10-12 мм ртутного столба. И погода станет солнечной, малооблачной. В понедельник, вторник, среду и четверг будет малооблачная погода, много солнца, никаких осадков", - сказал Вильфанд.

Говоря о температуре, он уточнил, что еще в ночь на понедельник в Москве будет от минус 2 до плюс 2 градусов, однако днем воздух прогреется уже до плюс 9 - плюс 11 градусов. "И вот это, наконец-то, будет норма. Понедельник будет переходным днем, а дальше начинается настоящая весенняя погода", - отметил собеседник агентства.

По его словам, начиная со вторника, температура в Москве будет выше нормы: во вторник на 3-3,5 градуса, в среду - на 4-5, в четверг и пятницу - на 6 градусов.

"О заморозках можно забыть. Во вторник и среду ночью около плюс 5 градусов, а днем, во вторник плюс 13 - плюс 18, в среду плюс 14 - плюс 19, в четверг и пятницу - плюс 15 - плюс 20 градусов и, кстати, ночью тоже плюс 5 - плюс 10. Вот такая температура уже соответствует второй половине мая", - сообщил Вильфанд.

По предварительным прогнозам, в следующие выходные, на Пасху, также будет малооблачная погода. Днем температура будет в диапазоне плюс 12 - плюс 18 градусов, ночью - плюс 5 - плюс 10, добавил научный руководитель Гидрометцентра.