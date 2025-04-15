Синоптики ожидают, что снег полностью сойдет в Московском регионе к пятнице

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Снежный покров в Московском регионе окончательно сойдет к концу рабочей недели, сейчас небольшое количество снега осталось только в северных районах Подмосковья, сообщил во вторник "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"При такой сумасшедшей температуре уже следы снега остались только в Дмитрове на метеостанциях. Конечно, еще на северных опушках снег сохраняется, но до конца рабочей недели он сойдет полностью", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Москве снег на метеостанциях практически отсутствует.