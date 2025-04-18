Whoosh и метро Москвы в 2025 г. внедрят в приложениях построение "бесшовного" маршрута

В рамках единого маршрута Whoosh планирует ввести "более интересный" тариф для пользователей

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh ) и Московский метрополитен заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает внедрение в приложениях сторон возможности построения бесшовного маршрута с учетом различных видов транспорта, сообщил журналистам глава компании Дмитрий Чуйко.

"Мы планируем произвести интеграцию. Наше приложение будет строить единый маршрут, который включает в себя не только кусочек (поездки - ИФ.) на самокате, но и кусочек на метрополитене. Мы планируем, что возможность построения такой перевозки будет через наше приложение и также будет доступно через приложение "Московское метро", - сказал Чуйко в кулуарах конференции "Съезд на СИМ".

Он уточнил, что реализовать этот проект планируется в текущем году.

По словам Чуйко, в рамках такого единого маршрута Whoosh планирует ввести новый, "более интересный" тариф для своих пользователей. "Мы надеемся, что эта поездка будет более выгодной, нежели комбинация двух отдельных поездок", - отметил глава Whoosh .

"Нам в конечном итоге хочется, чтобы это было достаточно просто, чтобы человек выбрал для себя конечную точку своего маршрута, построил туда маршрут, система построила бы ему маршрут с участием сегмента на самокате или велосипеде, сегмента на метро и еще одного сегмента на самокате или велосипеде, если это необходимо. А человек получил бы единый тариф и бесшовно осуществил свое передвижение: бесшовно сел на самокат, зашел в метро, вышел из метро, сел на другой сегмент. Видение конечное такое", - заключил глава сервиса кикшеринга.

Это не первый совместный проект Whoosh и Московского метрополитена. Ранее компания интегрировала Whoosh Pass в сервис "МультиТранспорт". Кроме того, пользователям была предоставлена возможность начать и завершить аренду СИМ по карте "Тройка".