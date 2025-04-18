Поиск

Whoosh и метро Москвы в 2025 г. внедрят в приложениях построение "бесшовного" маршрута

В рамках единого маршрута Whoosh планирует ввести "более интересный" тариф для пользователей

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh ) и Московский метрополитен заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает внедрение в приложениях сторон возможности построения бесшовного маршрута с учетом различных видов транспорта, сообщил журналистам глава компании Дмитрий Чуйко.

"Мы планируем произвести интеграцию. Наше приложение будет строить единый маршрут, который включает в себя не только кусочек (поездки - ИФ.) на самокате, но и кусочек на метрополитене. Мы планируем, что возможность построения такой перевозки будет через наше приложение и также будет доступно через приложение "Московское метро", - сказал Чуйко в кулуарах конференции "Съезд на СИМ".

Он уточнил, что реализовать этот проект планируется в текущем году.

ЭкономикаВыручка "ВУШ Холдинга" от услуг кикшеринга в 2024 году выросла на 33%Читать подробнее

По словам Чуйко, в рамках такого единого маршрута Whoosh планирует ввести новый, "более интересный" тариф для своих пользователей. "Мы надеемся, что эта поездка будет более выгодной, нежели комбинация двух отдельных поездок", - отметил глава Whoosh .

"Нам в конечном итоге хочется, чтобы это было достаточно просто, чтобы человек выбрал для себя конечную точку своего маршрута, построил туда маршрут, система построила бы ему маршрут с участием сегмента на самокате или велосипеде, сегмента на метро и еще одного сегмента на самокате или велосипеде, если это необходимо. А человек получил бы единый тариф и бесшовно осуществил свое передвижение: бесшовно сел на самокат, зашел в метро, вышел из метро, сел на другой сегмент. Видение конечное такое", - заключил глава сервиса кикшеринга.

Это не первый совместный проект Whoosh и Московского метрополитена. Ранее компания интегрировала Whoosh Pass в сервис "МультиТранспорт". Кроме того, пользователям была предоставлена возможность начать и завершить аренду СИМ по карте "Тройка".

Whoosh Москва метро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закроют на Пасху

В музее "Гараж" сменился директор

В музее "Гараж" сменился директор

Московские власти посоветовали водителям сменить зимнюю резину на летнюю

Московские власти посоветовали водителям сменить зимнюю резину на летнюю

Синоптики ожидают, что снег полностью сойдет в Московском регионе к пятнице

Синоптики ожидают, что снег полностью сойдет в Московском регионе к пятнице

Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве

Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве

Снег и гололедица ожидаются в ночь на воскресенье в Москве

Снег и гололедица ожидаются в ночь на воскресенье в Москве

Снег в Москве растает к среде, в Подмосковье - к Пасхе

Снег в Москве растает к среде, в Подмосковье - к Пасхе

Почти 700 автомобилей такси изъяли в Москве с начала года из-за выявленных нарушений

Почти 700 автомобилей такси изъяли в Москве с начала года из-за выявленных нарушений

Военный суд назначил 16 лет обвиняемому в подготовке серии подрывов силовиков в Москве

Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля

Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6217 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне82 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе394 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });