В Москве упростили порядок согласования перепланировок помещений в домах

Фото: АГН "Москва"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Москвы упростило порядок согласования перепланировок помещений в многоквартирных домах, постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

"В соответствующие нормативно-правовые акты Москвы внесен ряд изменений, в результате которых на 30% (с 30 до 20 рабочих дней) сократятся сроки предоставления услуги для планируемых и ранее выполненных работ", - говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра и правительства Москвы в субботу.

Помимо этого, будет организовано межведомственное взаимодействие Мосжилинспекции с Росреестром для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости после оформления акта о завершенной перепланировке.

Для упрощения процедуры подачи заявления на портале mos.ru разработан специальный лендинг. Размещена анкета с наводящими вопросами, которая помогает определиться в выборе заявления.

Расширен перечень работ, согласование которых проходит в упрощенном порядке. В него включено устройство, изменение конфигурации и демонтаж подиумов, пандусов и ступеней, а также заложение проектных проемов в несущих стенах.

"Кроме того, упраздняется выдача результатов предоставления услуги в бумажном виде, что избавляет заявителей от необходимости посещения центров госуслуг "Мои документы". Таким образом будет полностью завершена цифровизация предоставления услуги по согласованию перепланировки помещений в многоквартирных домах города Москвы", - говорится в сообщении.