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Заморозки прогнозируются в ближайшие три дня в Москве и Подмосковье

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Заморозки до минус 5 градусов прогнозируются с 26 по 28 апреля в регионах центра европейской части России, в том числе в Москве и Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ночные и утренние часы 26-28 апреля на территории Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и непосредственно в Москве - заморозки от 0 до минус 5 градусов", - сказал Вильфанд.

Также заморозки прогнозируются в регионах Приволжского федерального округа. Так, заморозки до минус 3 ожидаются 27 апреля в Пензенской области, а 28 апреля - в Ульяновской области.

"Удивительно, но даже вот на юге, в Ставропольском крае, Краснодарском крае, исключая черноморское побережье, заморозки на поверхности почвы от 0 до минус 3 градусов", - сказал Вильфанд, уточнив, что заморозки там прогнозируются 28, 29 и 30 апреля.

В Ростовской области 26 и 27 апреля прогнозируются сильные дожди в виде ливня, в сочетании с грозой и градом, а также усиление ветра до 24 м/с. Там же 26 и 27 апреля ожидаются заморозки до минус 5 градусов. В северной половине Ростовской области заморозки также прогнозируются 28, 29 и 30 апреля.

Кроме того, заморозки 28 и 29 апреля ожидаются в предгорных районах Крыма, где температура будет опускаться до минус 2 градусов.

Роман Вильфанд Подмосковье Москва
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