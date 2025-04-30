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Полиция Москвы усилит меры против неразрешенных запусков беспилотников

Также на фоне юбилея Победы рекомендуется не запускать пиротехнику

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Московская полиция предупреждает об ответственности за запуск беспилотных летательных аппаратов и рекомендует не запускать пиротехнические изделия на фоне празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

"В период подготовки масштабных праздничных мероприятий в городе Москве, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, полицейскими усилена работа по пресечению незаконных полетов всех беспилотных летательных аппаратов, включая коптеры, дроны, авиамодели и другие", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по столице.

В полиции напомнили, что сотрудники МВД "вправе пресекать путем уничтожения полет любых беспилотных воздушных аппаратов в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан" с применением оружия.

Возможна административная и уголовная ответственность за несанкционированный запуск БПЛА.

"Лицо, осуществлявшее запуск беспилотного воздушного судна, привлекается к административной ответственности в рамках статей 11.4 и 11.5 КоАП РФ об административных правонарушениях "Нарушение правил использования воздушного пространства". Статьей предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей", - напомнили в МВД.

В полиции также рекомендовали жителям и гостям столицы отказаться от запуска пиротехники "в связи с участившимися случаями провокаций с ее использованием".

"Следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек", - отметили в управлении.

МВД Москва
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