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Ведущую из Москвы дорогу к Ржевскому мемориалу расширили до четырех полос

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Запущено рабочее движение по четырехполосным участкам трассы М-9 "Балтия" от Москвы до Ржевского мемориал в Тверской области, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

"Это позволит обеспечить комфортный доступ к одному из знаковых военно-исторических объектов региона. Основные дорожные работы на трассе М-9 "Балтия" проходили на участке 158 км - 229 км и велись параллельно сразу на нескольких отрезках", - говорится в сообщении.

Так, в полном объеме выполнено расширение проезжей части до четырех полос движения на отрезке с 214-го по 220-й км. Расширен и соседний участок, с 180-го по 194-й км, где находится другой монумент, символизирующий Победу, - памятник легендарной боевой машине БМ-13 "Катюша", который расположен на 187-м км трассы.

Отмечается, что на участках с 158-го по 180-й км и с 220-го по 229-й км также увеличено количество полос движения.

Как подчеркивается в сообщении, "завершение всех работ запланировано на ноябрь этого года, но воспользоваться обновленной четырехполосной трассой М-9 можно уже сейчас".

Ржев был занят немецкими войсками 24 октября 1941 года и освобожден спустя 17 месяцев - 3 марта 1943 года - войсками 30-й армии Западного фронта. Бои подо Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. Согласно официальным данным, в сражениях на Ржевском выступе в 1942-1943 годах общие потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 млн человек.

Память воинов, павших на ржевской земле, увековечил Ржевский мемориал советскому солдату. Его открытие стало одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году.

Москва Тверская область Ржевский мемориал М-9 "Балтия"
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