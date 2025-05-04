Многоэтажный жилом дом горит на юго-западе Москвы

Предположительно, сдетонировал газовый баллон, есть пострадавшие

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание на девятом этаже многоквартирного дома на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"На улице Генерала Тюленева произошло возгорание на девятом этаже жилого дома. Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по спасению людей и установлению источника возгорания", - говорится в сообщении.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель экстренных служб, в доме мог сдетонировать газовый баллон.

"В результате взрыва, по предварительным данным, газового баллона в квартире на девятом этаже повреждены перекрытия на двух этажах. Начался пожар", - сказали в экстренных службах.

По предварительным данным, есть пострадавшие.