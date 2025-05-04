В горящем доме на юго-западе Москвы произошло обрушение перекрытий

Проводится эвакуация жильцов дома

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В двух квартирах жилого дома на юго-западе Москвы возник пожар с последующим обрушением перекрытий между 9-м и 8-м этажами, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в воскресенье.

"По уточненной информации, произошло загорание двух квартир на 8-м и 9-м этажах и обрушение перекрытий между 8-м и 9-м этажами. Пожарно-спасательные подразделения проводят эвакуацию жильцов дома", - говорится в сообщении.

К ликвидации ЧП на улице Генерала Тюленева привлечены 60 человек и 20 единиц техники.

Ранее "Интерфаксу" сообщили в экстренных службах, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.