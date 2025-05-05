Аэропорт Домодедово возобновил работу

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту Домодедово сняты, сообщили в Росавиации.

"В аэропорту Домодедово в 04:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

Аэропорт не обслуживал рейсы с 2:38 мск.

Ранее в ночь на понедельник мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городском округе Подольск средствами ПВО отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. По его словам, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.