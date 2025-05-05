Мокрый снег и дождь ожидаются с вечера понедельника до утра вторника в Москве

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует водителям не выезжать на летней резине в промежутке с 21:00 понедельника до 6:00 вторника из-за дождя и мокрого снега.

"Этой ночью в Москве ожидаются дождь, мокрый снег и местами сильный ветер. Водителям лучше отложить поездки в промежутке с 21:00 до 6:00 и не выезжать на летней резине", - сообщается в телеграм-канале департамента в понедельник.

Из-за вероятности выпадения мокрого снега дептранс рекомендует автомобилистам быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких ускорений и торможений, а также не отвлекаться на телефон во время движения.