В центре Москвы открывается движение после Парада Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Департамент транспорта столицы сообщил об открытии движения в центральной части города после прошедшего Парада Победы.

Так, сообщается в телеграм-канале департамента, движение открыто на на 1-й Тверской-Ямской, Тверской, Моховой улицах, в Большом Путинковском переулке, в Театральном проезде.

Можно проехать на улице Петровка, по Новой и Старой площадям, по Китайгородскому проезду, улице Каретный Ряд и на проспекте Мира.

Сняты ограничения движения также в Орликовом переулке, на проспекте Академика Сахарова, Таганской площади, улице Абельмановская, Волгоградском проспекте в сторону центра, на улице Большая Якиманка и в Таганском тоннеле.

Движение открыто также на Москворецкой, Котельнической, Кремлевской набережных, в Лубянском проезде.