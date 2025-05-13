Поиск

Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщает об интенсивном движении в вечернее время в Москве из-за дождя.

"В городе местами идет дождь. Средняя скорость движения потока - 22 км/ч", - сообщается в телеграм-канале департамента.

Интенсивное движение на Кремлевской набережной, внешней стороне Садового кольца в районе улицы Земляной вал, а также на внутренней стороне МКАД в районе Красноярской улицы.

По данным дептранса, на движение влияют погодные условия, локальные ограничения, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки на дорогах в столице оцениваются в 8 баллов.

дептранс Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Музее русского импрессионизма пройдет выставка "Русские дикие"

Столичных автомобилистов предупредили о дожде

Столичных автомобилистов предупредили о дожде

Володин предложил начать регулировать сферу самокатов с эксперимента в Москве

Володин предложил начать регулировать сферу самокатов с эксперимента в Москве

Водителям в Москве рекомендовали с утра 12 мая не выезжать на дороги на летней резине

Водителям в Москве рекомендовали с утра 12 мая не выезжать на дороги на летней резине

Песков заявил, что Украина пыталась сорвать майские праздники в Москве

Песков заявил, что Украина пыталась сорвать майские праздники в Москве

В центре Москвы открывается движение после Парада Победы

Росавиация сообщила о стабилизации обстановки в аэропортах московского региона

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Погода в Москве в День Победы будет холодной

Кремлевскую набережную и ряд улиц в центре закроют для движения утром 9 мая

Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6363 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });