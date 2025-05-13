Пробки в Москве достигли 8 баллов
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщает об интенсивном движении в вечернее время в Москве из-за дождя.
"В городе местами идет дождь. Средняя скорость движения потока - 22 км/ч", - сообщается в телеграм-канале департамента.
Интенсивное движение на Кремлевской набережной, внешней стороне Садового кольца в районе улицы Земляной вал, а также на внутренней стороне МКАД в районе Красноярской улицы.
По данным дептранса, на движение влияют погодные условия, локальные ограничения, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки на дорогах в столице оцениваются в 8 баллов.