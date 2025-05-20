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Студентов гуманитарного корпуса МГУ перевели на дистант из-за случая заболевания корью

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - МГУ им. Ломоносова перевел на дистанционное обучение 3 тыс. студентов гуманитарного корпуса из-за выявленного случая кори у одного из студентов, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Как сообщили журналистам в ведомстве, 19 мая в связи с регистрацией случая кори у студента 1 курса филологического факультета МГУ им. Ломоносова, ведомством начато эпидемиологическое расследование. В МГУ было направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения студентами и преподавателями, не имеющими сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.

"Администрацией МГУ им. М.В. Ломоносова было принято решение о переводе на дистанционное обучение всех студентов, посещающих здание по адресу: г. Москва, тер. Ленинские горы, д. 1, стр. 51. Всего в данном здании обучается более 3000 студентов", - сообщили в пресс-службе.

Москва МГУ Роспотребнадзор
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