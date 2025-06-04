Во Всероссийской академии внешней торговли подтвердили случай кори

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Москве во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития зафиксирован единичный случай кори, занятия и другие мероприятия переведены в дистанционный формат, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

Там заверили, что "принимают необходимые меры, ситуация находится на контроле".

Столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что 3 июня в связи с регистрацией случая кори у студента международно-правового факультета ВАВТ специалисты управления незамедлительно начали эпидемиологическое расследование.

"В адрес ВАВТ направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса обучающихся и сотрудников, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании, а также о проведении иммунизации против кори по эпидемическим показаниям", - сообщает сайт управления.

В вузе определен круг контактных лиц, проводится профилактическая работа.

"Администрацией ВАВТ принято решение о переводе на дистанционный режим студентов, обучающихся в корпусе по адресу: г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 6а. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в ВАВТ находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве", - сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном случае заболевания корью в московской Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития.