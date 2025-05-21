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"Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" возобновили работу после ограничений

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Московские аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" возобновили обслуживание рейсов после вводившихся ограничений, сообщила Росавиация.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - уточнили в ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал ранее, что силами ПВО отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в среду аналогичные ограничения для безопасности полетов были введены в аэропортах Владимира, Иваново, Калуги, Ярославля и Костромы.

ри саи


Жуковский Домодедово Росавиация Шереметьево
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