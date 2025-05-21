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Работа аэропортов "Домодедово" и "Жуковский" ограничена второй раз за сутки

Работа аэропортов "Домодедово" и "Жуковский" ограничена второй раз за сутки
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация.

Ограничения действуют с 15:44.

Ранее в среду оба аэропорта уже приостанавливали работу для обеспечения безопасности полетов, затем ограничения были сняты.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал тогда, что силами ПВО отражена атака трех беспилотников, летевших на столицу.

Ранее в среду аналогичные ограничения были введены в аэропортах Владимира, Иваново, Калуги, Ярославля и Костромы.


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