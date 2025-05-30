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В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Москве задержан местный житель, планировавший привести в действие взрывное устройство в месте массового скопления людей, фигурант арестован по обвинению в теракте, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

Столичное управление СКР расследует "уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ)", говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале СКР.

"В ходе обыска в жилище фигуранта изъят его мобильный телефон, при осмотре которого следствием обнаружены переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы", - заявили в СКР.

В ведомстве отметили, что следователями столичного СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов "проведен осмотр указанного места в лесопарке, где обнаружено и изъято" самодельное взрывное устройство (СВУ).

"По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей", - сказали в СКР.

Там добавили, что в отношении фигуранта "возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ)".

"Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

СКР Москва
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