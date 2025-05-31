МЧС сообщило о дожде и сильном ветре в Москве в субботу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о дожде и сильном ветре в субботу.

"В период с 15 до 20 часов 31 мая местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В свою очередь в дептрансе сообщили о предстоящем дожде с грозой и сильном ветре до 17 м/с.