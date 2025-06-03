Прокурор Москвы Жук проверил режим содержания в СИЗО "Водник"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Прокурор Москвы Максим Жук проверил соблюдение закона и прав подозреваемых, которые содержатся в СИЗО-5 ("Водник") Управления ФСИН по столице.

"Максим Жук проверил режимные корпуса, сборное отделение, карцерные помещения, медицинскую часть, пищеблок, учебные классы для несовершеннолетних", - сообщила Прокуратура Москвы.

Кроме того прокурор обсудил с руководством СИЗО-5 "выявленные в ходе проверки отдельные нарушения требований режима содержания под стражей и материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых, а также принял обращения и жалобы от содержащихся в СИЗО лиц".

Визит прокурора Москвы в изолятор связан с "проверкой соблюдения требований законодательства, регламентирующего режим содержания под стражей, соблюдение прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых", объяснили в надзорном ведомстве.