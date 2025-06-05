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В общественном транспорте Москвы будут объявлять предупреждения об атаках БПЛА

В общественном транспорте Москвы будут объявлять предупреждения об атаках БПЛА
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Информация от МЧС о возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе об атаках БПЛА, будет воспроизводиться в московском общественном транспорте.

Как передает корреспондент "Интерфакса", видеоролик подобного содержания продемонстрировали в четверг главе МЧС Александру Куренкову в электробусе.

Экстренные предупреждения будут транслироваться только в общественном транспорте, оснащенном дисплеями.

Ранее в четверг пресс-служба министерства сообщала "Интерфаксу", что россияне смогут отслеживать адреса убежищ в личном кабинете на портале "Госуслуг".

"В личном кабинете граждан появится специальная вкладка. В ней будет информация о ближайшем убежище, в котором можно временно разместиться в случае ЧС", - заявили в пресс-службе.

Куренков ранее заявлял, что система гражданской обороны России нуждается в модернизации для максимальной защиты населения от внешних угроз. По словам министра, ведомство намерено продолжить дооснащать защитные сооружения, укрытия, восстанавливать и приводить в порядок подвалы жилых домов и зданий.

Москва Александр Куренков МЧС РФ
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