Мосгортранс назвал видеоролик об атаке БПЛА в электробусе демонстрацией техвозможностей

Видеооповещение носило тестовый характер, уточнило ведомство

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Показанная в электробусе на стратегической сессии в четверг возможность видеооповещения пассажиров в случае возникновения нештатной ситуации, в том числе об атаках БПЛА, носила полностью тестовый характер, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"В рамках мероприятия (стратегической сессии по развитию и безопасности) была организована выставка самой современной техники на электротяге и ее компонентов. Одним из экспонатов выставки стал электробус КАМАЗ-6282, на медиаэкране которого была продемонстрирована возможность видеооповещения пассажиров в случае возникновения нештатной ситуации", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "данная демонстрация была организована по просьбе МЧС с целью показать участникам мероприятия технические возможности оборудования в салоне электробуса и имела полностью тестовый характер".

5 июня в Центре перспективных разработок Московского транспорта прошла стратегическая сессия по развитию и безопасности электротранспорта. Мероприятие организовано при участии ГУ МЧС России.

Ранее сообщалось, что информация от МЧС о возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе об атаках БПЛА, будет воспроизводиться в московском общественном транспорте. Видеоролик подобного содержания показали в четверг главе МЧС Александру Куренкову в электробусе, сообщал корреспондент "Интерфакса".