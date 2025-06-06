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Блогер Арег Щепихин арестован по делу об экстремизме

Блогер Арег Щепихин арестован по делу об экстремизме
Фото: Валентин Антонов/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера Арега Щепихина на два месяца по делу об экстремизме и разжигании ненависти, сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

Щепихин обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 280 (призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды через интернет).

В среду, 4 июня, в МВД и СКР сообщили о задержании шестерых подозреваемых в похищении блогера на Ярославском вокзале.

В СКР позднее заявляли, что шестерым фигурантам дела о похищении Щепихина на Ярославском вокзале в Москве предъявлены обвинения, а сам он стал подозреваемым в возбуждении национальной ненависти.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорилось в сообщении в телеграм-канале СКР.

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, следствием изучены видеозаписи блогера. "Психолого-лингвистическое исследование выявило в его высказываниях признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения", - заявили в ведомстве.

"На основании этого следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ", - говорилось в сообщении СКР.


СКР Арег Щепихин Москва Замоскворецкий суд Москвы
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