Гроза и град возможны в Москве в воскресенье

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о дожде, грозе и граде, которые возможны в Москве в ближайшее время и до конца дня воскресенья.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 11:00 и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 17 м/с. Местами возможны гроза и град", - говорится в сообщении.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее сообщалось, что в Москве в период с 7 по 9 июня включительно прогнозировалась жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 градусов.

Однако, как сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, во вторник, 10 июня в столице прогнозируется резкое понижение температуры, после 30-градусной жары температура упадет до плюс 18 - плюс 23, такая температура будет на 2 градуса ниже нормы.