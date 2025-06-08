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Сотрудники МЧС второй день тушат крупный пожар в подмосковном Пушкине

Сотрудники МЧС второй день тушат крупный пожар в подмосковном Пушкине
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пожарные вторые сутки ликвидируют крупное возгорание на складе в подмосковном Пушкине площадью более 20 тыс. кв. метров.

Рано утром в воскресенье на месте происшествия была объявлена ликвидация открытого горения.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили "Интерфаксу", что пожарные приступили к проливке конструкций, но данных о полной ликвидации возгорания пока нет.

Сообщение о пожаре на складе в Пушкине, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и газовые баллоны с поддонами, поступило 7 июня после шести вечера. Площадь возгорания составила 21 тыс. кв. метров. В МЧС отмечали, что быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка на складе.

Позднее произошло обрушение кровли горящего склада на площади 13 тыс. кв. метров. В 21:22 возгорание было локализовано, сообщали в главке МЧС.

К тушению привлечены более 100 человек и свыше 30 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

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