Короткое замыкание произошло в клиническом госпитале МВД в Москве

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Короткое замыкание произошло в здании на территории Главного клинического госпиталя МВД России, задымление оперативно ликвидировано, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Сегодня утром в отделении компьютерной томографии № 2 Главного клинического госпиталя МВД России, расположенного в столице на улице Народного Ополчения, произошло короткое замыкание в отдельно стоящем блоке бесперебойного питания с последующим задымлением", - написала Волк во вторник в своем телеграм-канале.

По словам представителя министерства, медперсонал госпиталя оперативно вызвал пожарный расчет и организовал эвакуацию больных.

"Пострадавших нет. В данный момент задымление ликвидировано, электроснабжение отделения восстановлено", - подчеркнула Волк.