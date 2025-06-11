Схема движения транспорта изменится в центре Москвы 11 июня из-за праздничного концерта

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Схема движения транспорта в центре столицы временно изменится 11 июня с 07:00 до 23:00 в связи с проведением концерта, посвященного Дню России, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, будут закрыты участки улицы Ильинки от Новой до Красной площади и улицы Варварки от Старой площади до Большого Москворецкого моста, а также в проезде между улицами Ильинкой и Варваркой в районе дома 5 на Красной площади.

Кроме того, 10 июня с 00:01 до окончания мероприятия запрещена парковка на Фрунзенской набережной, а 11 июня с 00:01 до завершения концерта - на улицах Ильинке и Варварке.

Помимо этого, в среду с 06:30 до конца мероприятия автобусы м90 и 538 не будут ходить по Варварке.