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Непогода начнется в Москве в ближайшие часы и сохранится до середины субботы

Непогода начнется в Москве в ближайшие часы и сохранится до середины субботы
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Дождь, гроза и усиление ветра до 17 м/с прогнозируются в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, в разных районах может выпасть от 20 до 40 мм осадков, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас южнее Москвы проходит выраженный циклон, поэтому сильные и очень сильные осадки отмечаются на юге Центрального федерального округа. Москва в северной половине циклона, где обычно осадков меньше, но все равно выпадет вполне такое заметное количество осадков - в разных районах Москвы и Московской области от 20 до 40 мм (среднемесячная норма осадков в июне - 77 мм - ИФ). Это достаточно много", - сказал он.

Кроме того, в Москве и Подмосковье прогнозируется грозовая деятельность и усиление ветра до 15-17 м/с.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌Дождь начнется в Москве и Подмосковье уже днем в пятницу, к вечеру осадки станут "более заметными". В субботу осадки продолжатся, в первой половине дня прогнозируется дождь, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза, усиление ветра до 17 м/с.

Изменится и температура. Так, в ночь на субботу будет полюс 11 - плюс 13, а днем - плюс 15 - плюс 17, что, как уточнил Вильфанд, на 2-3 градуса ниже нормы. В ночь на воскресенье также прогнозируется плюс 11 - плюс 13, а днем чуть потеплеет до плюс 19 - плюс 21 градуса, однако температура все равно будет ниже нормы на 1,5 градуса.

Согласно прогностической карте Гидрометцентра России, в Москве и в Подмосковье с 15:00 13 июня до 21:00 14 июня действует "желтый" уровень погодной опасности, означающий, что погода потенциально опасна.

Москва Подмосковье Гидрометцентр Роман Вильфанд
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