Две трети месячной нормы осадков могут выпасть в Москве до конца рабочей недели

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозом погоды, согласно которому со среды по пятницу в Москве может выпасть две трети месячной нормы осадков, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, в течение трех дней - со среды, 18 июня, по пятницу, 20 июня, включительно - выпадет две трети месячной нормы осадков. Местами возможны гроза, сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - цитирует Бирюкова пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По его словам, заранее были проведены проверки системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев, а в местах возможного скопления воды размещены бригады и техника ГУП "Мосводосток".

Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находятся функционирование систем жизнеобеспечения, сказано в сообщении.

"Просим горожан быть внимательными в непогоду, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров", - отметили в пресс-службе комплекса.