Капремонт дома 1906 года постройки в Москве близится к финалу

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Капитальный ремонт дома 1906 года постройки в центре Москвы близится к финалу, сообщили в пресс-службе столичного фонда капремонта (ФКР).

"В рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда в Тверском районе столицы проходят работы по обновлению жилого здания, расположенного по адресу: улица Долгоруковская, дом №35. Специалисты производят работы по фасаду, крыше, а также по замене ряда инженерных систем. Объекту более ста лет (...)", - говорится в сообщении.

Специалисты привели в порядок декоративные элементы на фасаде, воссоздали утраченные элементы, а фасад окрасили в исторический мягкий оранжевый цвет. Им предстоит обновить входные группы, починить откосы и заменить отливы. Сейчас в доме ремонтируют цоколь.

Дом переменной этажности в 4-5 этажей построили в 1906 году в стиле неоклассицизма. В 1935 году здание надстроили.